Investigação continua após corpos de mulheres encontrados na Bahia

Três mulheres foram encontradas mortas na Praia dos Milionários em Ilhéus, Bahia. As autoridades informaram que não há sinais de violência sexual nos corpos. As vítimas, Alexandra, Maria Helena e Mariana, foram vistas pela última vez saindo do condomínio onde moravam e caminhando pela praia.
Testemunhas próximas ao local do crime foram ouvidas, mas o ponto exato do crime não foi capturado pelas câmeras de segurança. Parte das evidências foi enviada para Salvador para análises genéticas. A investigação segue com buscas por novas pistas. Uma prima de Alexandra expressou a necessidade de justiça, temendo que o caso caia no esquecimento.