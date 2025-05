Investimentos governamentais ampliam acesso à educação no Brasil Programas de bolsas de estudo e incentivos financeiros beneficiam estudantes de baixa renda Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 13h43 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h43 ) twitter

Confira como novos investimentos em programas estão tornando a educação brasileira mais acessível

O governo brasileiro tem promovido iniciativas para facilitar o acesso à educação para estudantes de baixa renda. Ana Lúcia, doutoranda de 27 anos do ABC Paulista, obteve bolsas de estudo do governo para avançar em sua formação acadêmica. Cauã, de 16 anos, recebe auxílio do programa Pé-de-Meia para continuar seus estudos no ensino médio em São Paulo.

Nos últimos dois anos, um milhão de alunos ingressaram em escolas de tempo integral. Além disso, melhorias foram feitas na alimentação escolar e na conexão digital em mais de 70 mil escolas públicas. O governo reajustou o valor das bolsas de estudo após uma década e investiu em infraestrutura acadêmica, como novos campi universitários e institutos federais.

Essas medidas visam democratizar o acesso à educação superior e proporcionar melhores condições para que jovens de baixa renda possam continuar seus estudos. As iniciativas abrem novas perspectivas educacionais, incentivando mais jovens a buscar oportunidades acadêmicas.

