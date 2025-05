Inundações surpreendem moradores de Nova Iguaçu (RJ) após abertura de comportas

As comportas de uma estação de tratamento foram abertas em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, resultando na inundação de casas e ruas. Famílias se assustaram com o volume de água que invadiu os imóveis. Muitas perderam móveis e eletrodomésticos. Moradores registraram a situação nas áreas afetadas. A Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro enviou uma equipe técnica para realizar inspeção no local.



