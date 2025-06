Israel lança ataques preventivos contra Irã Trump adverte Irã sobre necessidade de acordo urgente Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 14h20 (Atualizado em 13/06/2025 - 14h20 ) twitter

Israel responde ao Irã com 'ataques preventivos'

Israel iniciou uma série de ataques aéreos contra o Irã em resposta ao envio de cerca de 100 drones iranianos para seu território. As autoridades israelenses confirmaram que a operação visa forças militares e instalações nucleares iranianas, justificando-a como uma medida preventiva devido ao avanço do programa nuclear do Irã.

Os ataques resultaram na morte de seis cientistas nucleares e três militares iranianos de alto escalão. O governo israelense afirmou que a operação não será breve, enfatizando a necessidade de impedir que o Irã desenvolva armas nucleares.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou sobre a situação, afirmando que o Irã deve buscar um acordo antes que seja tarde demais.

