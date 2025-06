Estados Unidos iniciam retirada de diplomatas no Oriente Médio

Os Estados Unidos começaram a retirar diplomatas e familiares de embaixadas e bases militares no Oriente Médio devido ao aumento da tensão na região. Esta decisão está associada a um possível ataque militar israelense ao Irã, segundo um jornal. As embaixadas dos EUA no Iraque e Bahrein estão sob alerta máximo. O presidente Trump declarou que a retirada é preventiva e expressou incerteza sobre um novo acordo nuclear com o Irã.



