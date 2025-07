Jato que decolou do Rio de Janeiro faz pouso de emergência em Jundiaí Piloto identifica problema no trem de pouso; todos saem ilesos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 13h52 (Atualizado em 10/07/2025 - 13h52 ) twitter

Jato com pneu furado faz pouso de emergência no interior de São Paulo

Um jato particular que partiu do Rio de Janeiro realizou um pouso de emergência no aeroporto de Jundiaí, interior de São Paulo.

Logo após a decolagem, o piloto identificou um problema no trem de pouso e suspeitou de um pneu furado. A torre de controle confirmou a presença de destroços na pista e orientou o pouso emergencial. Graças ao treinamento eficaz do piloto, o avião aterrissou sem incidentes, e todos os ocupantes saíram ilesos.

Assista ao vídeo - Jato com pneu furado faz pouso de emergência no interior de São Paulo

