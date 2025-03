Joana Sanz anuncia gravidez após tratamentos de saúde Notícia surge após anulação da condenação de Daniel Alves na Espanha Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h06 ) twitter

Mulher de Daniel Alves anuncia que está gravida de seu primeiro filho

Joana Sanz, esposa do ex-jogador Daniel Alves, anunciou que está grávida do primeiro filho do casal. A notícia vem logo após a justiça espanhola anular a condenação de Daniel Alves por estupro.

Joana enfrentou diversos tratamentos devido à endometriose e passou por três abortos espontâneos antes da gravidez. Daniel Alves já é pai de dois filhos de um relacionamento anterior.

