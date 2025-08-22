Jornalistas da RECORD são alvo de furto em São Paulo
Paola Vianna e Thiago Gardinali têm celulares levados após ataque a carro
Na mesma semana em que Beatriz Casadei teve seu celular furtado em São Paulo, outros jornalistas da RECORD, Paola Vianna e Thiago Gardinali, também foram vítimas de furto. O incidente ocorreu sob um viaduto em uma movimentada avenida na zona sul da capital paulista, quando o vidro do carro deles foi quebrado e o celular levado.
Thiago Gardinali gravou um vídeo logo após o furto, expressando sua frustração por viver algo que frequentemente cobre nas notícias. Ele tentou perseguir o ladrão, mas o criminoso conseguiu escapar. Tanto Gardinali quanto Vianna registraram boletim de ocorrência e relataram pequenos ferimentos causados pelos estilhaços do vidro.
Este caso faz parte de uma série de furtos ocorridos na cidade durante a semana, incluindo incidentes com outros repórteres da RECORD, como Marina Caixeta, que conseguiu recuperar seu aparelho após um furto semelhante.
Perguntas e Respostas
Quais jornalistas da **RECORD** foram vítimas de furto em São Paulo?
Os jornalistas da **RECORD** que foram vítimas de furto em São Paulo foram Paola Vianna e Thiago Gardinali.
Como ocorreu o furto dos jornalistas Paola Vianna e Thiago Gardinali?
O furto ocorreu quando o vidro do carro de Paola Vianna e Thiago Gardinali foi quebrado sob um viaduto em uma movimentada avenida na zona sul de São Paulo, e o celular foi levado.
Qual foi a reação de Thiago Gardinali após o furto?
Thiago Gardinali gravou um vídeo expressando sua frustração por ter vivido uma situação que frequentemente cobre nas notícias e tentou perseguir o ladrão, mas o criminoso conseguiu escapar.
Este incidente de furto está relacionado a quais outros casos na cidade?
Este incidente de furto faz parte de uma série de furtos ocorridos na cidade durante a semana, incluindo casos com outros repórteres da **RECORD**, como Marina Caixeta, que conseguiu recuperar seu celular após um furto semelhante.
