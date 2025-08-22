Logo R7.com
Jornalistas da RECORD são alvo de furto em São Paulo

Paola Vianna e Thiago Gardinali têm celulares levados após ataque a carro

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Jornalistas da RECORD, Paola Vianna e Thiago Gardinale, foram furtados em São Paulo.
  • O furto ocorreu quando o vidro do carro foi quebrado em uma avenida movimentada.
  • Thiago gravou um vídeo após o incidente, tentando perseguir o ladrão sem sucesso.
  • Ambos registraram boletim de ocorrência e relataram ferimentos leves devido aos estilhaços.

 

Na mesma semana em que Beatriz Casadei teve seu celular furtado em São Paulo, outros jornalistas da RECORD, Paola Vianna e Thiago Gardinali, também foram vítimas de furto. O incidente ocorreu sob um viaduto em uma movimentada avenida na zona sul da capital paulista, quando o vidro do carro deles foi quebrado e o celular levado.

Thiago Gardinali gravou um vídeo logo após o furto, expressando sua frustração por viver algo que frequentemente cobre nas notícias. Ele tentou perseguir o ladrão, mas o criminoso conseguiu escapar. Tanto Gardinali quanto Vianna registraram boletim de ocorrência e relataram pequenos ferimentos causados pelos estilhaços do vidro.

Este caso faz parte de uma série de furtos ocorridos na cidade durante a semana, incluindo incidentes com outros repórteres da RECORD, como Marina Caixeta, que conseguiu recuperar seu aparelho após um furto semelhante.

