Jovem acusado de participar de assalto diz que é inocente e relata dificuldade para obter emprego Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 03/03/2025 - 13h31 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

João Vitor da Silva, de 23 anos, responde a uma acusação de furto à residência em São Paulo, que afirma não ter cometido. O crime ocorreu em dezembro de 2022, quando um grupo invadiu uma casa e levou objetos valiosos. A polícia identificou João por semelhança com imagens do circuito de segurança, mas suas digitais não estavam no local. "Eu sou inocente", insiste. O Ministério Público aponta que as provas não são robustas para acusá-lo e solicita sua absolvição. Enquanto aguarda julgamento, João enfrenta dificuldades para conseguir emprego e se aproximar da filha. "Minha vida sempre foi trabalhar e ser honesto", declara João, que teme deixar sua casa por medo de represálias.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro