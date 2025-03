Jovem denuncia ter sofrido importunação sexual de motorista de aplicativo em Osasco (SP) Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 17/03/2025 - 10h59 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma jovem relatou ter sido importunada sexualmente por um motorista de aplicativo em uma corrida em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Após reconhecer o motorista, que mora na mesma região, a jovem inicialmente se sentiu segura, mas foi surpreendida por atitudes constrangedoras dele. Após compartilhar sua experiência nas redes sociais, outras vinte mulheres se identificaram como possíveis vítimas do mesmo homem. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, enquanto a defesa do motorista nega as acusações e alega que ele tem sido alvo de ataques nas redes sociais.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro