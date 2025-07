Jovem sofre escalpelamento em kartódromo de São Luís Acidente destaca a necessidade de medidas preventivas nos esportes motorizados Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 12h10 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Uma jovem de 23 anos sofreu escalpelamento em um kartódromo em São Luís (MA), após seu cabelo ficar preso na engrenagem do motor do kart.

O acidente resultou na perda parcial do couro cabeludo e queimaduras, levando a jovem a estar internada em estado estável.

A administração do kartódromo investiga as causas do incidente e ressalta a importância do uso de equipamentos de proteção adequados.

Casos semelhantes já ocorreram, alertando para a necessidade de medidas preventivas e uso correto de toucas e capacetes, especialmente para pessoas com cabelos longos.

Jovem tem couro cabeludo arrancado em acidente durante corrida de kart e caso levanta alerta

Uma jovem de 23 anos sofreu um grave acidente em um kartódromo em São Luís (MA), onde seu cabelo ficou preso na engrenagem do motor do kart, resultando na perda parcial do couro cabeludo e queimaduras. O Corpo de Bombeiros foi acionado para cortar parte dos cabelos e liberar a jovem, que está internada em estado estável. A administração do kartódromo investiga as causas do incidente.

Casos semelhantes já ocorreram anteriormente, ressaltando a importância do uso correto de equipamentos de proteção, como capacetes e roupas adequadas. Pessoas com cabelos longos devem sempre prender os fios e utilizar toucas específicas para evitar riscos. Em São Paulo, por exemplo, é exigido o uso de camisetas com capuz para reforçar a proteção.

Acidentes desse tipo podem ocorrer também em motores de barco e ralos de piscina, podendo resultar em danos irreversíveis ou demandar tratamentos complexos. Débora, que sofreu um acidente similar em 2019, destaca a importância das medidas preventivas para evitar tragédias.

Assista ao vídeo - Jovem tem couro cabeludo arrancado em acidente durante corrida de kart e caso levanta alerta

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!