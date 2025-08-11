Líderes da União Europeia pressionam pela inclusão de Zelensky em reunião EUA-Rússia

A cinco dias do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, o governo dos Estados Unidos avalia a inclusão do presidente ucraniano Vladimir Zelensky na reunião. Oficialmente, a Casa Branca mantém a intenção de realizar um encontro bilateral, conforme solicitado por Putin. No entanto, líderes da União Europeia pressionam para que Zelensky participe das negociações.
O vice-presidente americano J. D. Vance declarou que o objetivo é buscar um acordo que ambos os países possam aceitar. Trump deve abordar o tema em uma coletiva de imprensa na Casa Branca nesta segunda-feira.
Veja também
Grupo encapuzado lança explosivos perto dos jogadores; clube registra boletim e entrega imagens à polícia
Fala Brasil playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!