Líderes da União Europeia pressionam pela inclusão de Zelensky em reunião EUA-Rússia

Encontro entre Trump e Putin no Alasca pode ter participação ucraniana

A cinco dias do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, o governo dos Estados Unidos avalia a inclusão do presidente ucraniano Vladimir Zelensky na reunião. Oficialmente, a Casa Branca mantém a intenção de realizar um encontro bilateral, conforme solicitado por Putin. No entanto, líderes da União Europeia pressionam para que Zelensky participe das negociações.

O vice-presidente americano J. D. Vance declarou que o objetivo é buscar um acordo que ambos os países possam aceitar. Trump deve abordar o tema em uma coletiva de imprensa na Casa Branca nesta segunda-feira.

