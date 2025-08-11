Líderes da União Europeia pressionam pela inclusão de Zelensky em reunião EUA-Rússia Encontro entre Trump e Putin no Alasca pode ter participação ucraniana Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h36 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h36 ) twitter

A cinco dias do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, o governo dos Estados Unidos avalia a inclusão do presidente ucraniano Vladimir Zelensky na reunião. Oficialmente, a Casa Branca mantém a intenção de realizar um encontro bilateral, conforme solicitado por Putin. No entanto, líderes da União Europeia pressionam para que Zelensky participe das negociações.

O vice-presidente americano J. D. Vance declarou que o objetivo é buscar um acordo que ambos os países possam aceitar. Trump deve abordar o tema em uma coletiva de imprensa na Casa Branca nesta segunda-feira.

