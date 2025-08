Líderes de facções brasileiras vivem livremente na Bolívia Criminosos se refugiam em países vizinhos expandindo operações Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 12h23 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h23 ) twitter

Líderes de facções criminosas brasileiras vivem em liberdade na Bolívia

Líderes das principais facções criminosas brasileiras, como o PCC e o Comando Vermelho, estão refugiados na Bolívia, vivendo em liberdade. Usando documentos falsos e contando com proteção de autoridades locais corruptas, eles frequentam locais públicos sem restrições em cidades como Santa Cruz de la Sierra. Em maio deste ano, Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta e um dos líderes do PCC, foi preso enquanto tentava renovar seus documentos.

Além da Bolívia, traficantes buscam refúgio em outros países da América Latina para expandir suas operações de tráfico de drogas.

O presidente da Bolívia, Luiz Arce, afirmou que há esforços conjuntos com o Brasil para combater o narcotráfico. No entanto, promotores brasileiros destacam que ainda são necessárias reformas internas nos países que abrigam esses criminosos para aumentar a eficácia dessa cooperação internacional no combate ao crime organizado.

