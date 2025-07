Lucas Lucco e pai são indiciados por fraude em venda de carros de luxo Cantor e pai alegam serem vítimas de falso advogado em esquema em Goiás Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 13h44 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h44 ) twitter

Lucas Lucco e pai são indiciados por crimes em negociação de carros de luxo

Lucas Lucco e seu pai, Paulo Roberto Correia de Oliveira, foram indiciados pela Polícia Civil de Goiás por estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa. A investigação aponta que eles participaram de um golpe contra um empresário de Goiânia durante uma negociação envolvendo veículos de luxo.

Segundo o delegado Manuel Borges, Lucas Lucco teria agido em parceria com Eliel Levistone, bacharel em direito. O empresário trocaria um carro avaliado em R$ 1,5 milhão por dois veículos com financiamento atrasado. Lucas nega as acusações e afirma que o empresário estava ciente das dívidas.

