Polícia encontra arsenal escondido em carro no Capitólio dos EUA

A polícia americana localizou um verdadeiro arsenal em um carro estacionado em área exclusiva para funcionários do Capitólio. O veículo continha um rifle, uma pistola, cartuchos de munição, facas, machados, uma espada curta, uma alabarda e um arco e flecha. O carro chamou a atenção das autoridades devido a um triciclo fixado no teto, levando à inspeção com a ajuda de um cão-farejador. Um homem de 23 anos, presente no local, não revelou suas intenções sobre o armamento apreendido.



