Lula assume presidência do Mercosul na cúpula na Argentina Brasil prioriza comércio, clima e energia sustentável no bloco Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h39 )

Lula assume presidência do Mercosul durante cúpula na Argentina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência do Mercosul durante a cúpula realizada na Argentina. As prioridades brasileiras incluem fortalecer o comércio entre os países membros, combater a crise climática e promover a transição para energia sustentável. Em seu discurso, Lula destacou a importância da união regional para proteger contra disputas comerciais, afirmando que as tarifas externas comuns do Mercosul oferecem essa proteção e atraem interesse global pelo bloco como parceiro confiável.

Assista ao vídeo - Lula assume presidência do Mercosul durante cúpula na Argentina

