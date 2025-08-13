Lula libera R$ 30 bilhões em crédito para empresas afetadas por tarifaço

O presidente Lula anunciou um pacote de crédito no valor de R$ 30 bilhões para apoiar setores exportadores brasileiros impactados pelas tarifas dos Estados Unidos. Produtos como café, carnes de frango, peixe e bovina enfrentam uma sobretaxa de 50%, afetando significativamente as exportações do Brasil.
A medida provisória “Brasil Soberano” será assinada com validade imediata e precisará da aprovação do Congresso Nacional em até 120 dias. O anúncio oficial das medidas ocorrerá no Palácio do Planalto.
