Fala Brasil

Lula libera R$ 30 bilhões em crédito para empresas afetadas por tarifaço

Medida busca aliviar impacto das tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O presidente Lula anunciou um pacote de crédito no valor de R$ 30 bilhões para apoiar setores exportadores brasileiros impactados pelas tarifas dos Estados Unidos. Produtos como café, carnes de frango, peixe e bovina enfrentam uma sobretaxa de 50%, afetando significativamente as exportações do Brasil.

A medida provisória “Brasil Soberano” será assinada com validade imediata e precisará da aprovação do Congresso Nacional em até 120 dias. O anúncio oficial das medidas ocorrerá no Palácio do Planalto.

