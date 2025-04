Mãe de bebê desaparecida em Alagoas muda versão dos fatos Polícia investiga sumiço de Ana Beatriz em Novo Lino com várias versões apresentadas pela mãe Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 12h23 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h23 ) twitter

Mãe de bebê sequestrada em Novo Lino (AL) muda versão sobre o caso

A polícia de Alagoas intensifica as buscas por Ana Beatriz, uma bebê que teria sido levada dos braços de sua mãe, Eduarda, em Novo Lino. As investigações começaram após a alegação inicial de sequestro por quatro indivíduos armados. No entanto, inconsistências surgiram quando Eduarda alterou sua versão várias vezes.

Equipes policiais, incluindo a Polícia Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros, estão vasculhando a área ao redor da casa da família próxima à BR-101. Cães farejadores foram utilizados na tentativa de encontrar pistas.

Em uma das versões recentes apresentadas por Eduarda, ela afirmou que a casa estava com o portão aberto quando dois homens teriam entrado, cometido um abuso e sequestrado a criança. O delegado Igor Diego destacou a falta de consistência nas declarações dadas pela mãe.

As investigações continuam focadas em verificar todas as informações fornecidas para localizar Ana Beatriz. Mesmo diante das inúmeras mudanças no relato, todas as possibilidades seguem sendo consideradas pelas autoridades.

