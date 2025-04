Katy Perry faz história em voo espacial exclusivamente feminino

A cantora Katy Perry roubou a cena ao participar de uma missão espacial da empresa do bilionário Jeff Bezos. Ela foi uma das seis mulheres a embarcar no voo, que durou cerca de 10 minutos e ofereceu uma visão inesquecível das estrelas. Entre as participantes estava Lauren Sánchez, namorada de Bezos. Este foi o primeiro voo exclusivamente feminino desde 1963. Katy Perry levou uma flor, simbolizando sua conexão com a filha, e revelou sua intenção de compor uma música sobre essa experiência única.



