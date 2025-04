Terremoto de magnitude 5,2 graus é registrado em San Diego, Califórnia

Um terremoto de magnitude 5,2 foi registrado na cidade de San Diego, na Califórnia, e foi sentido em outras regiões do estado. Como medida de precaução, as escolas foram orientadas a retirar crianças e adolescentes de prédios e locais fechados. Apesar do susto, não houve registro de vítimas ou danos materiais relacionados ao evento sísmico.



