Maicol confessa assassinato de Vitória após meses de vigilância online Polícia Científica deve entregar em breve o laudo necroscópico Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 11h39 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h39 )

Investigação mostra que Maicol monitorava Vitória pelas redes sociais há cinco meses

A polícia de São Paulo revelou que Maicol Sales, suspeito e assassino confesso de Vitória Regina, monitorava a adolescente pela internet há pelo menos cinco meses antes do crime. Utilizando um programa israelense, a investigação acessou dados do celular dele, onde foram encontradas fotos apagadas de Vitória, de outras jovens, além de imagens de duas facas e uma arma.

Os investigadores descobriram que Maicol acompanhava as atividades online de Vitória e visualizou uma postagem dela no dia do desaparecimento, em 26 de fevereiro. Imagens de câmeras de segurança ao longo do trajeto da jovem estão sendo analisadas para encontrar registros do sequestro.

A Polícia Científica deve entregar em breve o laudo necroscópico e exames laboratoriais para confirmar se vestígios encontrados são de sangue humano e se há compatibilidade com o DNA da vítima. Além disso, uma entrevista coletiva foi convocada pela polícia para discutir a confissão de Maicol, enquanto uma reconstituição do crime está em preparação.

