Maicol diz que teve relacionamento amoroso com Vitória; confissão é marcada por discrepâncias

Durante a madrugada, Maicol Salles dos Santos confessou ser o assassino de Vitória Regina. No entanto, segundo a polícia, a confissão dele conta com diversas discrepâncias. Ele alegou ter enterrado o corpo da jovem, porém, Vitória não foi encontrada enterrada. Além disso, Maicol alegou ter matado a adolescente com duas facadas no dia 26 de fevereiro, quando a vítima desapareceu. Porém, segundo a investigação, Vitória chegou a ser mantida em cativeiro por pelo menos dois dias. A polícia planeja uma reconstituição para esclarecer a sequência de acontecimentos.

