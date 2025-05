Marido e sogra são presos por suspeita de envenenamento de professora Investigação aponta chumbinho como causa da morte de Larissa Rodrigues Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 12h13 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h13 ) twitter

Professora que morreu envenenada com chumbinho tinha descoberto traição do marido

A Polícia Civil investiga a morte da professora de pilates Larissa Rodrigues, encontrada morta em seu apartamento em Ribeirão Preto no dia 22 de março. O laudo pericial revelou que a causa do óbito foi envenenamento por chumbinho. Sob suspeita de envolvimento no crime, o marido de Larissa, Luiz Antônio, e a mãe dele foram detidos.

Larissa relatou a amigos que vinha se sentindo mal dias antes do falecimento e suspeitava que sua sogra estivesse relacionada aos sintomas. A investigação sugere que a sogra teria utilizado sopas para administrar o veneno gradualmente. Mensagens trocadas entre Larissa e conhecidos reforçam essa hipótese.

O relacionamento entre Larissa e Luiz Antônio estava em crise após ela descobrir uma traição e pedir o divórcio. Horas antes de comunicar a morte às autoridades, Luiz Antônio foi visto com uma suposta amante em um shopping. A polícia também investiga a morte da irmã de Luiz Antônio, ocorrida um mês antes, devido a semelhanças com o caso de Larissa.

A sogra da professora nega as acusações, embora uma testemunha tenha afirmado que ela procurou por chumbinho. A defesa dos suspeitos aguarda acesso aos detalhes da investigação para se pronunciar. Ambos estão em prisão preventiva por 30 dias enquanto as investigações prosseguem.

