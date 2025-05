Vídeo: ônibus é assaltado quando saía da rodoviária do Rio

Os passageiros de um ônibus foram assaltados ao saírem da rodovia no Rio de Janeiro , nesta quarta (7). Imagens internas do veículo capturaram o desespero dos ocupantes quando a notícia do assalto foi divulgada. O motorista, agindo rapidamente, deixou o volante e atravessou a linha exclusiva para chamar a polícia. Como resultado, o ônibus foi interceptado mais à frente, levando à prisão de dois criminosos e à apreensão de nove telefones roubados.



