Médica é executada em Itajubá por vingança financeira Assassinato de Paula Sandri Frantz envolve esquema com trator Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 13h34

Médica é assassinada em Itajubá; crime envolve esquema financeiro

A médica oftalmologista Paula Sandri Frantz, de 33 anos, foi morta a tiros em Itajubá (MG) enquanto saía do hospital onde trabalhava para almoçar. Dois suspeitos foram detidos, um homem de 26 anos e um adolescente de 16. Eles confessaram o crime alegando motivação financeira.

O homem preso tinha uma ligação anterior com o pai da vítima, conhecido como Alemão. Juntos, eles haviam planejado vender um trator por um valor muito abaixo do mercado. Alegam que Paula estava ciente do esquema e receberia parte do dinheiro. No entanto, segundo os suspeitos, ela não teria repassado a quantia combinada. Após deixar a prisão, o homem buscou vingança.

O adolescente recebeu vinte mil reais para participar do crime. A polícia continua investigando as alegações dos suspeitos. A defesa da família Frantz ainda não se manifestou sobre as acusações.

