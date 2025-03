Megaoperação prende 603 pessoas e captura líder do tráfico no Rio Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 14/03/2025 - 10h56 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h07 ) twitter

A Polícia Civil do Rio realizou uma operação que prendeu 603 pessoas, considerada a maior da corporação no estado. Entre os detidos está Luiz Carlos Lomba, conhecido como ‘Chocolate’, capturado enquanto fazia uma harmonização facial para evitar ser reconhecido. A ação ocorreu em vários pontos da cidade com mais de 2 mil policiais envolvidos. Os presos são acusados de diversos crimes, incluindo roubos e associação ao tráfico.

