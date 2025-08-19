Menino de 5 anos tem morte cerebral confirmada após ataque em Nova Iguaçu

Enzo Gabriel, um menino de cinco anos, teve a morte cerebral confirmada após ser baleado na cabeça em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. O ataque ocorreu quando um criminoso desceu de um carro e disparou várias vezes, atingindo Enzo e Mateus Maximiliano, de 27 anos.
Enzo foi levado ao hospital em estado crítico, onde exames confirmaram a ausência de atividade cerebral. Mateus já recebeu alta médica. A polícia civil está investigando o caso para identificar o autor dos disparos.
