Menino de 7 anos morre após picada de escorpião em carro da família em Minas Gerais Arthur foi transferido para a capital mineira, mas não resistiu Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 13h58 (Atualizado em 24/04/2025 - 13h58 )

Criança de 7 anos morre após picada de escorpião em Minas Gerais

Arthur, um menino de 7 anos, faleceu após ser picado por um escorpião dentro do carro da família em Minas Gerais. Ele estava com sua mãe no momento do ataque. Segundo o Corpo de Bombeiros, Arthur foi inicialmente atendido na UPA de Mariana e transferido de helicóptero para a capital mineira devido à gravidade de seu estado. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu.

Arthur era integrante da equipe Sub-7 da Academia de Futebol do Atlético Mineiro. O resgate aéreo foi acionado na tentativa de salvar sua vida.

