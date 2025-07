Menores são apreendidos por promover mutilação de adolescentes e atos violentos na internet Mais de 400 jovens foram vítimas de esquema de mutilação e violência online Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 12h31 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h31 ) twitter

Menores são apreendidos por promover mutilação de adolescentes e atos violentos na internet

Uma operação policial desmantelou um esquema criminoso em que adolescentes eram induzidos a se automutilarem e a cometerem atos violentos contra moradores de rua. A investigação começou quando uma mãe notou mudanças no comportamento de sua filha, como isolamento e uso excessivo do celular. Mais de 400 vítimas foram identificadas até agora.

Durante a operação, a polícia cumpriu mandados de busca em seis estados, resultando na internação de oito adolescentes envolvidos em atividades ilegais online. As investigações revelaram que um jovem brasileiro de 16 anos, residente na França, financiava os crimes virtuais, oferecendo pagamentos por ataques.

A cooperação internacional com a INTERPOL e as autoridades francesas permitiu o compartilhamento de informações cruciais. Os adolescentes detidos aguardam decisões judiciais para possíveis medidas socioeducativas enquanto as vítimas e suas famílias enfrentam o desafio de superar os traumas causados por essas experiências.

