Velório de Juliana Marins acontece nesta sexta (4) em Niterói

O corpo de Juliana Marins será velado nesta sexta (4) em Niterói (RJ), sua cidade natal. A cerimônia será dividida em dois momentos: aberto ao público e reservado para familiares e amigos. O corpo chegou ao Brasil na quarta-feira, passando por nova autópsia a pedido da família, que busca esclarecimentos adicionais sobre o laudo indonésio. Juliana morreu após uma queda no Monte Rinjani em junho, onde as condições climáticas complicaram as buscas.



