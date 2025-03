Militares brasileiras rompem barreiras e se destacam em missões de paz da ONU Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 08/03/2025 - 13h59 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h03 ) twitter

No Dia Internacional da Mulher, o Fala Brasil mostra histórias de militares brasileiras que atuam em missões de paz da ONU. A capitão Camila Paiva serviu como intérprete no Haiti. Já a tenente-coronel Renata Monteiro, foi indicada ao prêmio da ONU por seu trabalho no Sudão do Sul. Ambas destacam a importância do papel feminino em operações de paz, que vai além do combate, promovendo diálogo e apoio comunitário.

