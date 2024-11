Mistérios da Mente Humana: Entenda o que leva uma pessoa a ser pão-dura

No quadro Mistérios da Mente Humana, o psiquiatra Isaac Efraim discute a relação entre a acumulação de dinheiro e a psique humana. Ele explica que o dinheiro é visto como uma representação psíquica de energia e poder. Algumas pessoas desenvolvem um comportamento em que guardam dinheiro como forma de proteção contra possíveis adversidades. Efraim relata um caso recente em seu consultório sobre um paciente dono de uma startup que vendeu sua empresa por milhões. Após essa venda, ele parou de trabalhar e passou a ter dificuldades para gastar o dinheiro acumulado. O paciente expressou preocupação com a diminuição do montante financeiro agora que não possui mais uma fonte regular de renda. A esposa do paciente questionou sua decisão de não gastar após se tornar milionário. O homem respondeu destacando seu medo da redução dos recursos financeiros disponíveis. Efraim conclui afirmando que para algumas pessoas pode ser menos angustiante viver sem posses significativas devido à ausência do medo da perda financeira.