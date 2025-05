Moradores de Nova Iguaçu enfrentam alagamentos após abertura de comportas Casas e ruas são inundadas devido à liberação de água em estação de tratamento Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 13h46 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inundações surpreendem moradores de Nova Iguaçu (RJ) após abertura de comportas

A abertura das comportas de uma estação de tratamento em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, causou inundações em residências e vias públicas. O evento surpreendeu as famílias, que estavam prestes a se recolher para a noite, resultando em perdas materiais significativas, incluindo móveis e eletrodomésticos.

Os moradores documentaram os danos causados pela água em suas propriedades e nas ruas adjacentes. Em resposta ao incidente, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro despachou uma equipe técnica ao local para conduzir uma inspeção e avaliar a situação.

Assista em vídeo - Inundações surpreendem moradores de Nova Iguaçu (RJ) após abertura de comportas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!