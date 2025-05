Explosão em posto de combustíveis deixa quatro feridos em Nova Iguaçu (RJ)

Uma explosão em um posto de combustíveis em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro , deixou quatro pessoas feridas. Funcionários e clientes estavam presentes no momento do incidente. O acidente ocorreu em uma das bombas de gás natural e resultou na destruição do posto e dos veículos próximos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as vítimas foram levadas ao hospital, todas com ferimentos leves.



