Morning Shed: dermatologistas alertam para riscos de dormir com o rosto coberto de produtos Técnica promete resultados estéticos ao acordar Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 14h17 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h17 )

Uma nova tendência nas redes sociais sugere dormir com o rosto coberto por produtos como máscaras e adesivos hidratantes. Conhecida como ‘morning shed’, a prática sugere que quanto mais estranha for a aparência durante o sono, melhor será o resultado ao acordar. No entanto, especialistas alertam sobre os riscos para a qualidade do sono e possíveis efeitos adversos na pele e cabelo.

Sara Trindade, de 27 anos, adepta da técnica, afirma ter encontrado a rotina ideal para sua pele através desse método. "Eu testo muita coisa e vou descobrindo quais são os segredinhos que funcionam melhor para a minha pele", diz ela. Entretanto, dermatologistas advertem que o uso excessivo de produtos pode prejudicar a qualidade do sono e causar efeitos adversos como inflamações e aumento da oleosidade. Para peles mais oleosas, comuns no Brasil, o resultado pode ser o agravamento de problemas como acne.

No caso dos cabelos, o uso de adereços durante o sono deve ser cauteloso para evitar danos ou queda devido à tração. Médicos enfatizam a importância de seguir as instruções de uso dos produtos para evitar complicações. Recomenda-se buscar orientação médica para adotar uma rotina de cuidados que se adeque ao tipo específico de pele e cabelo.

