Morre uma das siamesas separadas em Goiás Kiraz, separada de Aruna em cirurgia de quase 20 horas, teve morte cerebral decretada Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 13h54 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morre uma das siamesas separadas em Goiás

Uma das irmãs siamesas submetidas a cirurgia de separação em Goiás teve morte cerebral decretada pela equipe médica. O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente informou que o protocolo de morte encefálica para Kiraz, de um ano e seis meses, está em andamento. Kiraz e sua irmã Aruna eram unidas pelo tórax, abdômen e bacia até serem separadas em um procedimento realizado no dia 11 de maio que durou quase 20 horas com mais de 50 profissionais envolvidos. Aruna permanece internada em estado grave, mas com evolução esperada para o estágio atual do pós-operatório.

Assista em vídeo - Morre uma das siamesas separadas em Goiás

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!