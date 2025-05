ViaMobilidade instala barras de segurança na Linha 5-Lilás após morte de passageiro

A ViaMobilidade iniciou a instalação de barras de segurança na linha 5 do metrô em São Paulo . A medida foi adotada após a morte do passageiro que ficou preso entre a porta da estação e o vagão. A instalação começou pela estação Capão Redondo e incluirá 3.500 barras ao longo das 17 estações da linha 5. O trabalho será realizado durante a madrugada e deve durar cerca de três meses.



