Piloto de parapente quase aterrissa em cima da cabeça de mulher na Indonésia

Um homem realizando um pouso de parapente quase aterrissou em cima da cabeça de uma mulher que estava deitada na grama. Durante a manobra, ele também chegou perto de bater com o joelho em outra mulher. Apesar do susto, o pouso foi completado sem ferimentos. As imagens do incidente foram registradas na Indonésia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!