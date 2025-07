Motociclistas baleiam homem em Salvador César Cavalcante foi alvo de tiros na orla da capital baiana Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 12h14 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h14 ) twitter

Homem é alvo de atentado a tiros na orla de Salvador (BA)

Na manhã desta quinta-feira, um homem identificado como César Cavalcante foi alvo de disparos enquanto dirigia seu carro na orla de Salvador. Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta seguiram o veículo antes de abrir fogo, atingindo Cavalcante com pelo menos 12 tiros.

O carro apresentava várias perfurações de bala, e há suspeitas de que Cavalcante possa estar envolvido com atividades ilícitas, como o jogo do bicho. O incidente resultou em complicações no tráfego local enquanto as autoridades investigam o caso para identificar os responsáveis pelo ataque.

