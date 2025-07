Avião da Força Aérea Brasileira cai em São Paulo durante apresentação

Um avião modelo Super Tucano da Força Aérea Brasileira caiu no interior de São Paulo durante uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça em Porto Ferreira. O incidente ocorreu devido a um problema técnico enquanto o avião voava próximo a outras aeronaves, levantando a suspeita de colisão. O piloto conseguiu se ejetar com segurança e não sofreu ferimentos. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) iniciou uma investigação sobre o ocorrido.



