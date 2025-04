Motorista bêbado atropela e mata idoso em Santo André Condutor foi agredido por testemunhas após acidente; veículo tinha débitos e não pertencia a ele Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 13h50 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h50 ) twitter

Motorista bêbado atropela e mata idoso em Santo André, ABC paulista

Um motorista atropelou e matou Luiz Antônio, de 70 anos, em Santo André, ABC paulista. O condutor apresentava sinais de embriaguez e foi agredido por testemunhas indignadas após o acidente. O veículo estava em alta velocidade quando perdeu o controle e atingiu o idoso na calçada enquanto ele aguardava a neta para a faculdade. Após o atropelamento, o motorista tentou fugir e foi contido por populares antes de ser levado ao Distrito Policial.

Verificações revelaram que o carro envolvido no acidente possuía débitos de IPVA e multas, além de não estar registrado no nome do condutor.

