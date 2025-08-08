Motorista de aplicativo é salvo de sequestro por rastreador oculto no carro

Motorista de aplicativo é sequestrado por falsos passageiros.
Esposa instala rastreador secreto e detecta o sequestro pelo aplicativo.
Polícia é acionada e sequestradores colidem com outro veículo durante a fuga.
Três suspeitos são presos e enfrentam acusações graves; rastreador foi fundamental na resolução.
Um motorista de aplicativo foi resgatado após ser sequestrado por falsos passageiros. Sua esposa havia instalado secretamente um rastreador no carro e percebeu algo suspeito pelo aplicativo. Ela ouviu uma conversa que indicava um sequestro e acionou a polícia imediatamente.
Os sequestradores mantiveram o motorista refém por quase quatro horas, tentando extorqui-lo alterando limites de cartões e realizando reconhecimento facial. Durante a perseguição policial, eles colidiram com outro veículo, que pegou fogo, ferindo levemente a motorista.
Três suspeitos foram presos e enfrentarão acusações de sequestro, extorsão e resistência à prisão. O rastreador oculto foi crucial para a rápida resolução do caso.
