Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Fala Brasil

Motorista de aplicativo é salvo de sequestro por rastreador oculto no carro

Esposa descobre crime através de rastreador secreto no carro do marido

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Motorista de aplicativo é sequestrado por falsos passageiros.
  • Esposa instala rastreador secreto e detecta o sequestro pelo aplicativo.
  • Polícia é acionada e sequestradores colidem com outro veículo durante a fuga.
  • Três suspeitos são presos e enfrentam acusações graves; rastreador foi fundamental na resolução.

 

Um motorista de aplicativo foi resgatado após ser sequestrado por falsos passageiros. Sua esposa havia instalado secretamente um rastreador no carro e percebeu algo suspeito pelo aplicativo. Ela ouviu uma conversa que indicava um sequestro e acionou a polícia imediatamente.

Os sequestradores mantiveram o motorista refém por quase quatro horas, tentando extorqui-lo alterando limites de cartões e realizando reconhecimento facial. Durante a perseguição policial, eles colidiram com outro veículo, que pegou fogo, ferindo levemente a motorista.

Três suspeitos foram presos e enfrentarão acusações de sequestro, extorsão e resistência à prisão. O rastreador oculto foi crucial para a rápida resolução do caso.

Veja também


Caso no Distrito Federal e operação policial marcam aniversário da lei Maria da Penha

Fala Brasil playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.