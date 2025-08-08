Motorista de aplicativo é salvo de sequestro por rastreador oculto no carro Esposa descobre crime através de rastreador secreto no carro do marido Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 13h30 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Motorista de aplicativo é sequestrado por falsos passageiros.

Esposa instala rastreador secreto e detecta o sequestro pelo aplicativo.

Polícia é acionada e sequestradores colidem com outro veículo durante a fuga.

Três suspeitos são presos e enfrentam acusações graves; rastreador foi fundamental na resolução.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um motorista de aplicativo foi resgatado após ser sequestrado por falsos passageiros. Sua esposa havia instalado secretamente um rastreador no carro e percebeu algo suspeito pelo aplicativo. Ela ouviu uma conversa que indicava um sequestro e acionou a polícia imediatamente.

Os sequestradores mantiveram o motorista refém por quase quatro horas, tentando extorqui-lo alterando limites de cartões e realizando reconhecimento facial. Durante a perseguição policial, eles colidiram com outro veículo, que pegou fogo, ferindo levemente a motorista.

Três suspeitos foram presos e enfrentarão acusações de sequestro, extorsão e resistência à prisão. O rastreador oculto foi crucial para a rápida resolução do caso.

Veja também

‌



Caso no Distrito Federal e operação policial marcam aniversário da lei Maria da Penha

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Mulher é espancada pelo marido dentro de elevador no DF Internado desde maio, Fausto Silva passa por dois novos transplantes Rolinha-do-planalto nasce pela primeira vez sob cuidados humanos Faustão passa por dois novos transplantes Motorista de aplicativo é salvo de sequestro por rastreador oculto no carro Menina com Síndrome de Down é discriminada em Shopping na Grande São Paulo Vídeo: relógio digital explode e enche casa de fumaça na China Influenciadores são alvo de operação contra divulgação de jogos ilegais Suspeito de matar homem em situação de rua é preso em São Paulo Idoso fica gravemente ferido ao ser arremessado de caminhonete desgovernada Ameaça de bomba em avião com 170 passageiros provoca pouso de emergência Lula procura articulação com a Índia contra tarifaço dos EUA Explosão de carregador de celular em trem provoca pânico em Taiwan Quadrilha de roubo a farmácias é desmantelada em São Paulo Motociclista salva idoso de correnteza em Santos; veja vídeo Exclusivo: Filhos de mulher assassinada pelo namorado pedem justiça Mulheres usam criatividade para pedir socorro em casos de violência doméstica Oposição encerra protesto na Câmara dos Deputados Estudante é agredido em São Caetano do Sul por grupo punk Caí no Golpe: Manicure é enganada em agência bancária e perde R$ 2.500

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!