Motorista de aplicativo em Osasco (SP) é acusado de importunação sexual Mais de 20 mulheres se identificam como vítimas após relato nas redes sociais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 17/03/2025 - 15h02 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h02 )

Jovem denuncia ter sofrido importunação sexual de motorista de aplicativo em Osasco (SP)

Uma jovem de 23 anos denunciou ter sido importunada sexualmente por um motorista de aplicativo durante uma corrida em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Após reconhecer o motorista, que mora na mesma área, ela inicialmente se sentiu segura. No entanto, durante o trajeto entre a sua casa e a do pai, o comportamento do motorista se tornou inapropriado.

Ele parou o carro em um local isolado e fez avanços indesejados. A jovem tentou abrir a porta do carro sem sucesso. Após o ocorrido, ela registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual.

A situação foi compartilhada nas redes sociais pela jovem, levando mais de 20 mulheres a relatarem experiências semelhantes com o mesmo motorista. Algumas delas preferiram manter o anonimato devido ao medo de represálias. A advogada que representa as vítimas está incentivando todas elas a formalizarem suas denúncias para fortalecer a investigação.

Outro relato envolve uma mulher que conheceu o motorista por meio de um aplicativo de relacionamentos. Durante um encontro, ele teria se tornado agressivo e feito uma chamada de vídeo inapropriada dias depois.

A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil está investigando o caso inicial. Enquanto isso, a defesa do motorista nega as acusações e afirma que ele tem sido alvo de ameaças nas redes sociais. Medidas judiciais estão sendo tomadas para enfrentar esses ataques.

