Motorista é embriagado preso após atropelar criança em Itaquaquecetuba Rogério Santana tentou fugir após causar acidente fatal Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h59 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h59 ) twitter

Rogério Santana foi preso em Itaquaquecetuba, Grande São Paulo, após atropelar e matar uma menina de 11 anos com sua caminhonete branca. O acidente ocorreu às 20h, e Santana estava se preparando para fugir quando foi detido pela polícia. Ele admitiu ter consumido bebidas alcoólicas desde as 16h, embora tenha se recusado a fazer o teste do bafômetro. Uma lata de cerveja foi encontrada no veículo e um primo tentou descartá-la.

Imagens de câmeras de segurança mostram a caminhonete em alta velocidade antes do impacto. Apesar de um ônibus obstruir parcialmente a visão das câmeras no momento exato do atropelamento, testemunhas relataram que a menina foi arremessada para um matagal próximo. Santana será indiciado por homicídio doloso com dolo eventual devido ao seu histórico criminal anterior de atropelamento e furto.

Assista ao vídeo - Motorista embriagado é preso após atropelar e matar criança em Itaquaquecetuba

