Bolsonaro terá de usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar as redes sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de uma operação da Policia Federal e deve passar a usar tornozeleira eletrônica. Os mandados estão sendo cumpridos na manhã esta sexta (18) e foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com os agentes da operação, o ex-presidente terá que cumprir medidas cautelares e não poderá acessar as redes sociais. Jair Bolsonaro terá que permanecer em casa entre as 19h e 07h e não pode entrar em contato com outros investigados e a diplomatas e embaixadores estrangeiros.



