Motorista reage a assalto em São Paulo e dispara em suspeito

Criminoso desarmado tenta fugir após ser baleado

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um motorista em São Paulo reagiu a um assalto desarmando um criminoso em uma motocicleta e atirando nele. Testemunhas filmaram o momento em que o motorista dispara contra o assaltante durante a tentativa de fuga.

O suspeito tentou fugir com a moto quando foi atingido pelo primeiro tiro. Ao empurrar a motocicleta, levou um segundo disparo, abandonando o veículo e prosseguindo a fuga a pé. O motorista disparou novamente enquanto o suspeito se afastava. Informações da polícia indicam que o indivíduo morreu posteriormente em um hospital na Zona Sul de São Paulo.

