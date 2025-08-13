Motorista reage a assalto em São Paulo e dispara em suspeito

Um motorista em São Paulo reagiu a um assalto desarmando um criminoso em uma motocicleta e atirando nele. Testemunhas filmaram o momento em que o motorista dispara contra o assaltante durante a tentativa de fuga.
O suspeito tentou fugir com a moto quando foi atingido pelo primeiro tiro. Ao empurrar a motocicleta, levou um segundo disparo, abandonando o veículo e prosseguindo a fuga a pé. O motorista disparou novamente enquanto o suspeito se afastava. Informações da polícia indicam que o indivíduo morreu posteriormente em um hospital na Zona Sul de São Paulo.
