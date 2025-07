Motorista sem habilitação causa acidente com bicicletas em Unaí Carro descontrolado atinge bicicletas e outro veículo; ninguém ficou ferido Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h57 ) twitter

Acidente inusitado: motorista perde controle do carro e colide com bicicletas e outro veículo em MG

Um motorista em Unaí, Minas Gerais, perdeu o controle do carro ao tentar manobrar e acabou colidindo com bicicletas elétricas e outro veículo em movimento. O incidente também resultou no carro atingido parando na calçada.

A PM revelou que o motorista responsável pelo acidente não possuía carteira de habilitação e explicou que houve uma confusão com os pedais ao engatar a marcha ré. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos no ocorrido.

