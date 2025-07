Motorista embriagado é preso após atropelar e matar criança em Itaquaquecetuba

Rogério Santana foi preso em Itaquaquecetuba, Grande São Paulo, após atropelar e matar uma menina de 11 anos. Ele dirigia uma caminhonete branca e se preparava para fugir quando foi detido. A investigação apontou que ele havia consumido álcool antes do acidente. Santana se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas admitiu ter bebido. A polícia encontrou uma lata de cerveja no carro, que um primo tentou descartar.



