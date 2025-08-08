Mulher é brutalmente agredida por empresário em elevador no DF Agressor foi preso; caso ocorre próximo ao aniversário da lei Maria da Penha Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 13h23 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher de 34 anos foi agredida brutalmente por Kleber Lúcio Borges em um elevador no DF.

A vítima sofreu múltiplas fraturas e precisou de hospitalização por quase uma semana.

O agressor foi preso após o incidente, que ocorreu próximo ao aniversário da lei Maria da Penha.

Uma operação policial em todo o Brasil prendeu quase 400 homens por crimes relacionados à violência contra mulheres.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No Distrito Federal, uma mulher de 34 anos foi brutalmente agredida pelo empresário Kleber Lúcio Borges dentro de um elevador. A vítima sofreu múltiplas fraturas devido aos socos e cotoveladas recebidos e precisou ser hospitalizada por quase uma semana. O agressor foi preso após o incidente.

Em Natal, outro caso de violência semelhante ocorreu envolvendo o ex-jogador Igor Pereira Cabral, que se tornou réu por agredir sua namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador.

Esses incidentes ocorreram próximo ao aniversário dos 19 anos da lei Maria da Penha, que criminaliza a violência contra a mulher. Coincidindo com essa data, uma operação policial em todo o Brasil resultou na prisão de quase 400 homens acusados de ameaçar, agredir ou descumprir medidas protetivas contra mulheres.

Veja também

‌



Caso no Distrito Federal e operação policial marcam aniversário da lei Maria da Penha

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Mulher é espancada pelo marido dentro de elevador no DF Internado desde maio, Fausto Silva passa por dois novos transplantes Rolinha-do-planalto nasce pela primeira vez sob cuidados humanos Faustão passa por dois novos transplantes Motorista de aplicativo é salvo de sequestro por rastreador oculto no carro Menina com Síndrome de Down é discriminada em Shopping na Grande São Paulo Vídeo: relógio digital explode e enche casa de fumaça na China Influenciadores são alvo de operação contra divulgação de jogos ilegais Suspeito de matar homem em situação de rua é preso em São Paulo Idoso fica gravemente ferido ao ser arremessado de caminhonete desgovernada Ameaça de bomba em avião com 170 passageiros provoca pouso de emergência Lula procura articulação com a Índia contra tarifaço dos EUA Explosão de carregador de celular em trem provoca pânico em Taiwan Quadrilha de roubo a farmácias é desmantelada em São Paulo Motociclista salva idoso de correnteza em Santos; veja vídeo Exclusivo: Filhos de mulher assassinada pelo namorado pedem justiça Mulheres usam criatividade para pedir socorro em casos de violência doméstica Oposição encerra protesto na Câmara dos Deputados Estudante é agredido em São Caetano do Sul por grupo punk Caí no Golpe: Manicure é enganada em agência bancária e perde R$ 2.500

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!