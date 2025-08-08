Mulher é brutalmente agredida por empresário em elevador no DF

Uma mulher de 34 anos foi agredida brutalmente por Kleber Lúcio Borges em um elevador no DF.
A vítima sofreu múltiplas fraturas e precisou de hospitalização por quase uma semana.
O agressor foi preso após o incidente, que ocorreu próximo ao aniversário da lei Maria da Penha.
Uma operação policial em todo o Brasil prendeu quase 400 homens por crimes relacionados à violência contra mulheres.
No Distrito Federal, uma mulher de 34 anos foi brutalmente agredida pelo empresário Kleber Lúcio Borges dentro de um elevador. A vítima sofreu múltiplas fraturas devido aos socos e cotoveladas recebidos e precisou ser hospitalizada por quase uma semana. O agressor foi preso após o incidente.
Em Natal, outro caso de violência semelhante ocorreu envolvendo o ex-jogador Igor Pereira Cabral, que se tornou réu por agredir sua namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador.
Esses incidentes ocorreram próximo ao aniversário dos 19 anos da lei Maria da Penha, que criminaliza a violência contra a mulher. Coincidindo com essa data, uma operação policial em todo o Brasil resultou na prisão de quase 400 homens acusados de ameaçar, agredir ou descumprir medidas protetivas contra mulheres.
