Mulher é presa por matar adolescente grávida e roubar bebê Suspeita atraiu vítima com enxoval falso e confessou crime ao tentar registrar nascimento na maternidade Fala Brasil 14/03/2025 - 14h24

Mulher é presa por matar adolescente grávida e roubar bebê

Uma mulher foi presa sob suspeita de assassinar uma adolescente grávida de 16 anos, e retirar o bebê do corpo da vítima. A jovem foi atraída via redes sociais com a promessa de um enxoval. A criminosa pagou um carro de aplicativo para levar a vítima até sua casa, onde cometeu o crime bárbaro. O corpo da adolescente foi encontrado no quintal da residência e apresentava sinais de violência.

A polícia descobriu o caso quando a suspeita tentou registrar o nascimento da criança em uma maternidade, alegando um parto natural em casa. Os médicos desconfiaram, pois ela não apresentava sinais de parto recente, e acionaram a polícia. A mulher confessou o crime e ficou presa. O marido dela e outro homem foram ouvidos pelas autoridades e liberados; ainda não se sabe qual foi a participação deles no crime.

A recém-nascida está internada sob cuidados médicos. Antes de ser detida, nas redes sociais, a mulher chegou a agradecer mensagens pela falsa gravidez.

